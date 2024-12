Bayer Leverkusen-Inter, precedenti: 3/3. Uno con iconiche capriole

Stasera Bayer Leverkusen-Inter, match valido per la sesta giornata di Champions League. Ci sono già tre precedenti tra queste due squadre. La Beneamata ha sempre avuto la meglio.

PRECEDENTI – Bayer Leverkusen-Inter, partita di cartello della sesta giornata di Champions League. Tra queste due squadre ci sono già tre precedenti. Nella sua storia l’Inter ha affrontato il Bayer Leverkusen in tre occasioni, collezionando tre vittorie. Il primo doppio confronto risale alla Champions League 2002/03, quando i nerazzurri sfidarono i tedeschi nel secondo girone della competizione: nel match di San Siro l’Inter si impose per 3-2 grazie alla doppietta di Luigi Di Biagio e all’autogol del portiere Butt (per il Bayer gol di Zivkovic e França). In Germania l’Inter conquistò la qualificazione ai quarti vincendo per 2-0: la gara venne sbloccata dal primo gol in nerazzurro di Obafemi Martins, che festeggiò con una serie di capriole che divennero poi il suo marchio di fabbrica. La partita venne poi chiusa da una rete di Emre Belozoglu. L’ultimo precedente risale all’estate del 2020, quando Inter e Bayer Leverkusen si affrontarono a Dusseldorf nei quarti di finale in gara unica dell’Europa League: in quell’occasione i nerazzurri si guadagnarono l’accesso alla semifinale vincendo per 2-1 grazie ai gol di Barella e Lukaku.

Bayer Leverkusen-Inter, andare oltre i precedenti: partita complicata

GRANDE SFIDA – I precedenti fanno storia, ma poco più: oggi il presente è un altro. Bayer Leverkusen e Inter sono due grandissime squadre, che lo scorso anno hanno trionfato nei rispettivi campionati, demolendo praticamente tutti gli avversari. In questa Champions League, arrivano molto vicine: tedeschi a meno tre dai nerazzurri. Inoltre, la squadra di Xabi Alonso ha vinto tutte le ultime cinque partite tra Bundesliga, coppa di Germania e Champions League. E allo stesso tempo, non perde in Champions League in casa dall’ottobre del 2022, contro l’allora Porto di Mehdi Taremi. Dunque, serve la massima attenzione. La qualificazione agli ottavi di finale passa anche dalla Bay Arena.