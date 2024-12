Bayer Leverkusen-Inter, Frattesi per assolvere a una funzione

Bayer Leverkusen-Inter si disputerà stasera 10 dicembre alle ore 21 alla BayArena. Davide Frattesi non comparirà dal primo minuto della sfida, ma avrà l’occasione di incidere a partita in corso.

LA SFIDA – Bayer Leverkusen-Inter è una sfida valida per la sesta giornata della Champions League 2024-2025. I due club sono momentaneamente qualificati agli ottavi di finale della competizione, con l’Inter seconda e il Bayer sesto. Le due compagini cercano tre punti fondamentali per rafforzare le proprie ambizioni di accesso immediato al prossimo turno della più importante coppa europea. Nel caso dei nerazzurri, la vittoria metterebbe una seria ipoteca sul passaggio del turno, dati i 13 punti accumulati nelle prime cinque giornate. Per ottenerla, Simone Inzaghi punterà su Piotr Zielinski dal primo minuto, con Davide Frattesi pronto a entrare a partita in corso.

Bayer Leverkusen-Inter, Frattesi può avere un’occasione d’oro per riconfermarsi

IPOTESI CONCRETA – Per Bayer Leverkusen-Inter, Inzaghi non farà a meno di Hakan Calhanoglu e Nicolò Barella. Ciò significa che, oltre a Frattesi, toccherà a Henrikh Mkhitaryan subentrare nella seconda frazione di gioco. L’italiano, nello specifico, non calca i campi della Champions League dall’1-0 contro il Lipsia. L’infiammazione alla caviglia è ormai alle spalle, come dimostrato dalla sua presenza in panchina contro il Parma. Frattesi è pronto a dimostrare di poter essere all’altezza di un impegno così probante come quello contro i tedeschi.

RUOLO – Entrando a partita in corso, Frattesi proverà ad essere in grado di rappresentare un elemento in più in fase offensiva, sfruttando gli eventuali spazi lasciati dal Bayer sul finire del match. L’occasione per incidere ci sarà. L’italiano proverà a coglierla come è spesso riuscito a fare sia all’Inter che con l’Italia.