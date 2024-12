Bayer Leverkusen-Inter, cambi in ogni reparto per Inzaghi? Probabile formazione

Bayer Leverkusen-Inter sarà la sesta gara di questa Champions League per le due compagini: di seguito la probabile formazione di Simone Inzaghi.

LA SFIDA – Bayer Leverkusen-Inter si prospetta una sfida spettacolare e intensa. La formazione allenata da Simone Inzaghi, che incontrerà quella di Xabi Alonso martedì 10 dicembre, si presenta al match esterno con la convinzione di aver ritrovato i giusti assetti in fase difensiva, come evidenziato dai 2 gol subiti nelle ultime 6 gare. Contro i tedeschi vi sarà un elemento di difficoltà aggiuntivo, dato dal fatto che la squadra campione di Germania attacca in maniera corale, rappresentando una rivale ostica per la molteplicità delle fonti di pericolo da cui può derivare un’occasione da gol. I nerazzurri dovranno quindi garantire una prestazione al massimo delle proprie capacità per poter uscire dalla BayArena con un risultato utile.

Bayer Leverkusen-Inter, la probabile formazione di Inzaghi

LE SCELTE – In Bayer Leverkusen-Inter, Inzaghi potrebbe proporre una novità in difesa, una a centrocampo e una in attacco. Nello specifico, è possibile che al centro del reparto arretrato torni Francesco Acerbi, vicino al recupero definitivo dal problema al bicipite femorale della coscia destra. A centrocampo, Piotr Zielinski potrebbe sostituire Henrikh Mkhitaryan come di consueto accade in Champions League. In avanti, Mehdi Taremi scalpita per un posto da titolare dopo le ultime panchine in Serie A. Accanto a lui vi sarà uno tra Lautaro Martinez e Marcus Thuram.

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. Allenatore: Simone Inzaghi.