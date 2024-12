Bayer Leverkusen-Inter, Bastoni c’è o no? Le condizioni – SM

Martedì sera l’Inter torna subito in campo per la sesta partita della UEFA Champions League contro il Bayer Leverkusen. Alessandro Bastoni ci sarà o no? Le condizioni secondo Sport Mediaset.

INFORTUNIO – In ogni partita Simone Inzaghi rischia di perdere una pedina nella rosa a disposizione. Anche contro il Parma un giocatore è uscito prima dal campo, si tratta di Alessandro Bastoni. Il difensore classe 1999 ha accusato un leggero fastidio alla coscia destra e non ha voluto forzare nei minuti finali del match di San Siro. Inzaghi non voleva privarsi nelle prossime partite di Bastoni e per questo lo ha sostituito subito con Matteo Darmian.

Bayer Leverkusen-Inter, le condizioni di Bastoni

CONDIZIONI – Fortunatamente Inzaghi ha cambiato in tempo Alessandro Bastoni. Il difensore ha fatto regolarmente scarico oggi con i compagni che avevano giocato contro il Parma e sta bene perciò in vista del match di martedì. Per Bayer Leverkusen-Inter Bastoni ci sarà, da capire se partirà dal primo minuto o se si preferirà Yann Bisseck come braccetto di sinistra. Tutto dipende anche da Francesco Acerbi, che invece difficilmente ci sarà nonostante i suoi tentativi. Ad Appiano Gentile ha fatto una parte di lavoro in gruppo, ma non ha recuperato pienamente dal suo problema muscolare. L’obiettivo è la titolarità con la Lazio.