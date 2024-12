Bayer Leverkusen-Inter, assenza in avanti per Alonso. La probabile formazione

Simone Inzaghi con un solo dubbio per la sua Inter: Xabi Alonso invece, tecnico del Bayer Leverkusn, dovrà fare a meno di un attaccante, fermo ai box.

MATCH – Archiviata la vittoria, importante, contro il Lipsia in Champions League, l’Inter di Simone Inzaghi fa ospite a casa del Bayer Leverkusen in vista della sesta giornata di UCL. I nerazzurri arrivano contro i campioni di Germania con un solo dubbio, la presenza o meno di Francesco Acerbi tra i convocati. Domani sera, alle ore 21:00, andrà in scena il delicato match della Buy Arena, con l’Inter che ha la grande occasione di strappare il pass diretto per gli ottavi di finale con qualche turno d’anticipo ed evitare la roulette russa che uscirà dagli spareggi.

Bayer Leverkusen-Inter, un ex Serie A assente in Champions League

IDEA – I padroni di casa si presentano senza Patrick Schick, giocatore da monitorare visto l’infortunio. Difesa a tre composta da Hincapie, Tah e Tapsoba. A centrocampo invece, spazio a Andrich e Xhaka con Grimaldo e Frimpong a tutta fascia ai lati. In attacco invece, assente l’ex Roma, ci saranno Wirts e Palacios. Come terzo attaccante invece, maglia da titolare per Tella che va a sostituire l’attaccante ceco. Questa la probabile formazione dei tedeschi.

Bayer Leverkusen (3-4-3): Hradecky; Hincapie, Tah, Tapsoba; Frimpong, Andrich, Xhaka, Grimaldo; Wirtz, Palacios, Tella. Allenatore: Xabi Alonso