Bayer Leverkusen, quattro infortuni in vista Inter. Anche un top player

Il Bayer Leverkusen si prepara a ospitare l’Inter nella sfida di martedì alla BayArena, valevole per la sesta giornata della fase campionato della UEFA Champions League. Xabi Alonso deve fare i conti con quattro giocatori infortunati, fra cui anche uno dei suoi top player

INFERMERIA – Non solo Simone Inzaghi alle prese con gli infortuni in questo inizio di stagione. L’Inter che andrà martedì a Leverkusen, infatti, dovrà sicuramente fare a meno di Benjamin Pavard. Oltre a tenere in considerazione le condizioni di Francesco Acerbi – verso il recupero dopo il problema muscolare rimediato contro l’Hellas Verona – e di Alessandro Bastoni, la cui situazione dopo la partita contro il Parma non dovrebbe però preoccupare. Anche Xabi Alonso deve fare i conti con quattro giocatori infortunati in vista della partita tra Bayer Leverkusen e Inter, valevole per la sesta giornata della fase campionato della UEFA Champions League. Tra questi anche uno dei suoi top player.

Bayer Leverkusen-Inter, la situazione in infermeria per Xabi Alonso

QUATTRO INDISPONIBILI – I quattro giocatori ancora in infermeria a due giorni da Bayer Leverkusen-Inter per Xabi Alonso sono, nel dettaglio: Amine Adli (fuori dal 24 ottobre a causa di un infortunio al perone), Jonas Hofmann (fuori dal 22 novembre a causa di un problema alla coscia), la vecchia conoscenza della Serie A Patrick Schick (infortunatosi il 4 dicembre al polpaccio) e infine il top player Victor Boniface, ai box dal 19 novembre a causa di un problema muscolare alla coscia. Insomma, assenze non da poco per Xabi Alonso in vista della partita contro l’Inter. Proprio il nigeriano, inoltre, è l’autore del gol che ha permesso al Bayer Leverkusen di ottenere la vittoria per 1-0 contro il Milan alla seconda giornata della competizione.