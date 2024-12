Bayer Leverkusen come l’Inter, la scelta su Schick: probabile formazione

Il Bayer Leverkusen si prepara ad affrontare l’Inter nella sesta giornata della Champions League, una sfida cruciale per entrambe le squadre nel nuovo formato a girone unico. Di seguito la scelta su Patrick Schick e la probabile formazione dei tedeschi.

GARA IMPORTANTE – Il Bayer Leverkusen guidati da Xabi Alonso, arrivano a questa partita in un momento di grande forma, occupando il terzo posto in Bundesliga e vantando un’imbattibilità europea che dura da due anni. L’ultima sconfitta in Champions League risale infatti al 2022 contro il Porto, su un gol di Mehdi Taremi, oggi attaccante dell’Inter. Il Bayer ha impressionato sia in campionato che in Europa. In Bundesliga, è a soli tre punti dal Bayern Monaco, che ha recentemente eliminato dalla Coppa di Germania, dimostrando la crescita sotto la guida di Alonso. In Champions League, occupa il sesto posto della classifica a girone unico, con l’obiettivo di entrare nella top 8 e accedere direttamente agli ottavi.

LE SCELTE – Xabi Alonso dovrebbe schierare i suoi con un modulo speculare al 3-5-2 dell’Inter, una scelta che garantisce equilibrio e solidità, ma potrebbe adattarsi in corso d’opera a una difesa a quattro. In porta ci sarà il capitano Lukas Hradecky, protetto dal terzetto difensivo composto da Edmond Tapsoba, Jonathan Tah e Piero Hincapié. Sulle fasce agiranno Jeremie Frimpong, pericoloso nelle incursioni offensive, e Alejandro Grimaldo, esperto nel creare occasioni dalla sinistra. Al centrocampo, il veterano Granit Xhaka sarà affiancato da Robert Andrich e Exequiel Palacios. In attacco, il talento Florian Wirtz, uno dei gioielli del calcio europeo, sarà confermato come seconda punta. Al suo fianco ci sarà Nathan Tella, pronto a sfruttare la sua velocità in contropiede. Patrik Schick, recentemente recuperato, dovrebbe partire dalla panchina.

Bayern Leverkusen a specchio con l’Inter: la probabile formazione

Bayer Leverkusen probabile formazione (3-5-2): Hradecky; Tapsoba, Tah, Hincapié; Frimpong, Palacios, Andrich, Xhaka, Grimaldo; Tella, Wirtz.