Bastoni unico dubbio di Inzaghi, ma pronto il sostituto. Poi solo conferme – CdS

Bastoni è il dubbio principale di Simone Inzaghi, una scelta sbagliata potrebbe costare caro e non si può più sbagliare niente. Secondo il Corriere dello Sport, già scelto il sostituto. Poi solo conferme.

IL SOSTITUTO – Lo stiramento che aveva bloccato Bastoni prima del recupero di Bologna appare smaltito, ma non si può sbagliare niente. Nel caso in cui questa mattina dovesse accusare ancora dei fastidi, toccherebbe a Federico Dimarco prendere il suo posto (impiegato nelle ultime settimane), accanto a Milan Skriniar e Stefan De Vrij. Non ci sono altri dubbi. Giocheranno i soliti.

Fonte: Corriere dello Sport

