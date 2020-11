Bastoni unica certezza in Inter-Torino, possibile turnover dietro: le opzioni

Alessandro Bastoni Inter

Bastoni è diventato un titolare inamovibile nell’Inter di Conte, a cui deve sicuramente dei ringraziamenti. Intanto nella difesa a tre prevista per Inter-Torino potrebbero esserci delle novità rispetto alle previsioni della vigilia

UNICA CERTEZZA – Il rientro tardivo dei nazionali e l’impegno infrasettimanale contro il Real Madrid costringono Antonio Conte a fare alcune valutazioni. E le scelte a sorpresa possono toccare anche l’unico reparto che, invece, andrebbe davvero blindato per recuperare un minimo di “equilibrio” tattico. Sì, proprio la difesa. Contro il Torino a San Siro c’è solo un centrale sicuro della maglia da titolare. Complice anche l’indisponibilità del suo “backup”, Aleksandar Kolarov. Si tratta di Alessandro Bastoni, che Conte schiererà ovviamente sul centro-sinistra.

DOPPIO BALLOTTAGGIO – Per il resto, ci sono ancora due maglie da assegnare. In mezzo il ballottaggio è tra il nazionale olandese Stefan de Vrij e la riserva Andrea Ranocchia, che avrà poche occasioni in stagione. E Inter-Torino può essere una di queste. Sul centro-destra l’ex granata Danilo D’Ambrosio insidia Milan Skriniar, che potrebbe rifiatare proprio con vista sulla Champions League. Nella mattinata di domani le ultime decisioni di Conte, sicuro di schierare la miglior Inter possibile anche in Serie A domani. Il Real Madrid può aspettare.