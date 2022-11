Bastoni è a Torino! Le indicazioni in difesa di Inzaghi per Juventus-Inter – CdS

Bastoni da ieri è in dubbio per Juventus-Inter, visto che lo ha di nuovo colpito la febbre. Inzaghi, dopo averne annunciato il problema in conferenza stampa (vedi articolo), deciderà a breve come gestirlo ma il Corriere dello Sport dà l’indicazione.

PIÙ NO CHE SÌ – La notizia, che arriva dal Corriere dello Sport, è che nel tardo pomeriggio di ieri Alessandro Bastoni è partito direzione Torino. Non era scontato, perché Simone Inzaghi in conferenza stampa aveva anche ipotizzato che potesse muoversi solo oggi, ed è un segnale verso Juventus-Inter. Il difensore ieri ha saltato l’allenamento di rifinitura, per non rischiare. È già successo alcune volte che Bastoni accusasse la febbre a ridosso di una partita, con Inzaghi che nei precedenti ha sempre preferito lasciarlo fuori. Probabile che questo avvenga pure stasera, con Francesco Acerbi deputato a sostituirlo sul centro-sinistra. Situazione che in automatico porta Stefan de Vrij a giocare al centro (con Milan Skriniar al rientro sul centro-destra), risolvendo il ballottaggio degli scorsi giorni. Se Bastoni invece all’ultimo dovesse farcela e partire titolare più facile vedere Acerbi in mezzo anziché de Vrij, con Inzaghi che visto il valore di Juventus-Inter farà qualche valutazione in più del solito.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno