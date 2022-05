Bastoni sta meglio ma zero rischi: contro l’Empoli scelte già fatte in difesa

Bastoni in questi giorni ha continuato a lavorare a parte dopo il problema accusato qualche minuti prima della sfida col Bologna. Il ragazzo sta recuperando ma lo staff medico dell’Inter non vuole rischiare. La posta in palio contro i toscani è alta e non bisogna sbagliare. Per Inter-Empoli scelte già fatte in difesa.

IN DIFESA – Alessandro Bastoni continua a lavorare per tornare a disposizione di Simone Inzaghi, ma solo se al 100%. Questo vuol dire che, in attesa dell’allenamento di rifinitura in programma oggi pomeriggio ad Appiano Gentile, qualora il giocatore dovesse allenarsi per la prima volta con il gruppo allora sarà convocato per la partita con l’Empoli. Se, come fatto negli ultimi giorni, dovesse continuare ad allenarsi a parte, allora sarà totalmente preservato per l’importante finale di Coppa Italia contro la Juventus, in programma mercoledì 11 maggio alle 21. In entrambi i casi, però, giusto ribadire il fatto che le scelte in difesa sono praticamente già fatte, alla luce soprattutto delle ultime prestazioni positive di Federico Dimarco. Sarà proprio lui a prendere ancora il posto di Bastoni in difesa. Con lui ci saranno regolarmente Stefan de Vrij e Milan Skriniar, e Samir Handanovic ovviamente tra i pali. Si attendono comunque sviluppi nel pomeriggio dopo l’allenamento della squadra.