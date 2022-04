Bastoni sta bene ma resta un dubbio, Inzaghi valuta un cambio in difesa – CdS

Bastoni oggi tornerà a San Siro insieme alla squadra per sfidare la Roma in vista della trentaquattresima giornata di Serie A 2021-22. Per il difensore solo crampi dopo la sfida di Coppa Italia ma secondo il Corriere dello Sport resta comunque un dubbio.

IN DIFESA – Niente di grave per Alessandro Bastoni, che nei minuti finali del derby giocato in Coppa Italia ha accusato qualche fastidio muscolare, ma come contro lo Spezia, si trattava di semplici crampi. Dunque fortunatamente niente di grave per il difensore, che oggi sarà a disposizione a San Siro per Inter-Roma. Secondo quanto riportato dal quotidiano romano, però, resta comunque un margine di dubbio in difesa, con la possibilità di rivedere Federico Dimarco proprio al posto di Bastoni. Il resto della difesa confermata con Stefan de Vrij e Milan Skriniar, e l’insostituibile Samir Handanovic.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno

