Bastoni sostituito in Inter-Venezia: Inzaghi dà il motivo del cambio

Bastoni è uscito al 70′ di Inter-Venezia, sostituito da Bisseck. Inzaghi aveva chiesto il cambio per il numero 95: ecco le condizioni date proprio dal tecnico nel post partita.

L’EPISODIO – Al 69′, proprio a un attimo dai primi tre cambi di Simone Inzaghi in Inter-Venezia, Alessandro Bastoni ha commesso fallo su Gaetano Oristanio e poi si è toccato la gamba destra, chiedendo per un attimo l’intervento dell’avversario. Soccorso in campo dallo staff medico, è poi uscito. Al suo posto è entrato Yann Bisseck, per l’ennesima volta in questo suo orribile inizio di stagione protagonista in negativo sovrastato da Marin Sverko su quello che sembrava l’1-1 al 97′. Poi, per fortuna, il VAR ha ravvisato il suo tocco di mano e ha annullato il gol. Sembrava un infortunio per Bastoni, ma nel post partita ci ha pensato Inzaghi a tranquillizzare.

Sostituzione Bastoni in Inter-Venezia, niente infortunio: Inzaghi spiega

IL MOTIVO – Nell’intervista a Inter TV dopo Inter-Venezia, Inzaghi ha detto: «La squadra fisicamente sta bene. Oggi abbiamo rimesso dentro Hakan Calhanoglu, dobbiamo recuperare solo Francesco Acerbi. Rimane fuori Carlos Augusto. Bastoni ha avuto un accenno di crampi, speriamo di portare più giocatori possibili a disposizione nelle prossime partite». Nessun allarme quindi per il numero 95, che ci sarà contro Arsenal e Napoli.