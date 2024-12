Bastoni, si complicano i piani: Inzaghi costretto a cambiare

Si complicano i piani di formazione per Simone Inzaghi in vista di Bayer Leverkusen-Inter di domani. Specialmente per la difesa, con la defezione di Denzel Dumfries che costringe il tecnico a cambiare idee relativamente alle sue scelte. In particolare per quanto riguarda Alessandro Bastoni

PROBLEMI IN FASCIA – Come affermato anche da Simone Inzaghi, si complicano i piani di formazione per la gara di domani che l’Inter affronterà contro il Bayer Leverkusen. La febbre di Denzel Dumfries e le assenze di Benjamin Pavard e Francesco Acerbi, costringono di fatto il tecnico nelle sue scelte per la difesa e per la fascia destra. Matteo Darmian sarà infatti costretto a giocare come esterno al posto dell’olandese e di un Tajon Buchanan non al 100% della forma. Questo porta, quindi, Yann Bisseck a destra nel terzetto difensivo. E, per forza di cose, Alessandro Bastoni a sinistra.

Alessandro Bastoni, niente riposo: straordinari per Bayer Leverkusen-Inter

AFFATICATO – L’idea principale nella testa di Simone Inzaghi era quella, per domani, di concedere un turno di riposo ad Alessandro Bastoni. Il motivo è la sua uscita dal campo nella sfida contro il Parma a causa di un piccolissimo fastdio muscolare. Considerando lo storico degli infortuni di questo inizio di stagione, bisogna andare chiaramente con grande cautela. Proprio per questo, nei piani originali, il nazionale italiano avrebbe dovuto sedere soltanto in panchina. Poi, la febbre per Dumfries. I piani si complicano. E Simone Inzaghi si trova di fronte a scelte obbligate.