Bastoni salta l’Udinese, ora una partita nel mirino: l’annuncio di Inzaghi

È da poco terminata la conferenza stampa di Simone Inzaghi alla vigilia di Udinese-Inter. Dopo la sconfitta contro il Bologna, il tecnico dovrà fare i conti con la formazione di Gabriele Cioffi, considerando anche l’assenza di Alessandro Bastoni in difesa. Ecco l’annuncio del tecnico in conferenza stampa.

ASSENTE SICURO – Alessandro Bastoni non sarà a disposizione dell’Inter in vista della trasferta contro l’Udinese. Ad annunciarlo è stato Simone Inzaghi stesso nel corso della conferenza stampa alla vigilia della partita, specificando che il problema fisico del ragazzo è ben più grave del previsto e proverà a recuperare per una partita in particolare: «Speriamo nella finale di Coppa Italia. Ha avuto un problemino nella rifinitura di Bologna, sembrava nulla di grave ma c’è qualcosa di più. Lo staff sta cercando di mettercelo a disposizione per la Juventus».