Bastoni e gli italiani ritrovano Kimmich e i suoi fratelli: conto in sospeso dopo la Nations League – CdS

Bastoni e gli altri italiani dell’Inter questa sera ritroveranno Kimmich e gli altri tedeschi del Bayern Monaco. Dopo quindici giorni dalla sfida di Dortmund, la ferita degli azzurri è ancora aperta. Secondo quanto riguardato dal Corriere dello Sport, Bayern Monaco-Inter sarà un modo per gli italiani per cercare di regolare in qualche modo i conti dalla sfida di Nations League.

DALLA NAZIONALE AI CLUB – La ferita di Dortmund, quella del gol subito con la complicità di un raccattapalle 15enne e l’astuzia di Joshua Kimmich, brucia ancora. Noel Urbaniak, nome che probabilmente l’Italia calcistica non scorderà tanto presto, è diventato un piccolo eroe in patria per aver velocizzato il calcio d’angolo che ha mandato Musiala in porta con la difesa azzurra intenta a… meditare. Donnarumma era fermo, la linea difensiva in pausa caffè, e Kimmich serviva l’assist-beffa. Questa sera a Monaco sarà l’occasione perfetta per cercare di regolare i conti. Kimmich sarà presente anche questa sera, con i suoi numeri da professore: 1015 passaggi completati, record assoluto in una singola edizione del torneo, 35 occasioni create, e 201 passaggi verticali che fanno sembrare il pressing avversario un esercizio facoltativo.

Bayern Monaco-Inter per ‘riscattare’ Germania-Italia

GLI ITALIANI DELL’INTER NON DIMENTICANO – A Dortmund mancava Dimarco, ancora affaticato anche ora. Frattesi entrò solo nella ripresa, Barella stava guidando la rimonta, e Bastoni, stanco dei sorrisi provocatori del numero 6 tedesco, lo affrontò a muso duro in un accenno di rissa da bar sport (tedesco, ça va sans dire). Ora quei volti si rincontrano sul prato dell’Allianz Arena. L’atmosfera promette scintille, tra chi vuole vendicare una beffa e chi vuole confermare la propria superiorità con sorrisetti e verticalizzazioni chirurgiche. Forse non ci sarà Urbaniak, ma non si esclude che abbia già spedito palloni nuovi in zona bandierina.

Fonte: Corriere dello Sport – Fabrizio Patania