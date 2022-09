Bastoni rischia di non giocare il derby! La situazione a due giorni dalla sfida – SI

Bastoni potrebbe non essere a disposizione dell’Inter per l’importante sfida di sabato alle 18 contro il Milan. Di seguito la sua situazione riportata da Sportitalia.

FORTE RISCHIO – L’Inter di Simone Inzaghi prepara la sfida di sabato contro il Milan, ma il tecnico dovrà prima fare i conti con le assente. Dopo Romelu Lukaku, difatti, Inzaghi potrebbe non avere a disposizione una pedina importante in difesa. Secondo quanto riportato dalla redazione di Sportitalia, difatti, Alessandro Bastoni è alle prese con la febbre e per questo motivo potrebbe non essere a disposizione per la sfida di sabato alle 18. Seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore.