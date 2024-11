Bastoni riposa in Inter-Venezia: pronto un trittico difensivo… Europeo! – TS

Alessandro Bastoni è uno dei giocatori che entrerà nelle probabili rotazioni di Simone Inzaghi per Inter-Venezia di questa sera. Come riporta Tuttosport, con il numero 95 in panchina dal primo minuto, al suo posto giocherà Yann Bisseck. Con un trio difensivo già visto in UEFA Champions League

PROTAGONISTA NELLE ROTAZIONI – Non solo Marcus Thuram ed Henrikh Mkhitaryan. Nelle rotazioni ragionate di Simone Inzaghi per Inter-Venezia di questa sera (San Siro, ore 20.45), entra di fatto anche Alessandro Bastoni. Il difensore sinistro è fondamentale nello scacchiere del tecnico che, se può concedergli un turno di riposo in una partita più abbordabile, lo fa più che volentieri. Per questo stasera dovrebbe accomodarsi in panchina dal primo minuto, in vista, poi, della doppia e importantissima sfida che vedrà l’Inter affrontare, sempre in casa, l’Arsenal (quarta giornata della fase campionato della UEFA Champions League) e il Napoli dell’ex Antonio Conte.

Alessandro Bastoni verso il riposo in Inter-Venezia. Simone Inzaghi ripropone un trittico già visto anche in Europa

TRITTICO EUROPEO – Con la panchina di Alessandro Bastoni, in Inter-Venezia scenderà in campo un trio difensivo che Simone Inzaghi ha già avuto modo di schierare e testare proprio in Europa. In particolare nella sfida, poi vinta per 0-1 con gol nel finale di Marcus Thuram, contro lo Young Boys a Berna. Davanti a Yann Sommer, che dovrebbe partire titolare nonostante le ipotesi degli scorsi giorni su una titolarità per Josep Martinez, giocheranno infatti Benjamin Pavard sulla destra, Stefan de Vrij al centro (a proposito, Francesco Acerbi sarà di nuovo fra i disponibili in panchina) e a sinistra, proprio al posto di Alessandro Bastoni, ci sarà Yann Bisseck.

ROTAZIONI A GARA IN CORSO – Resta da capire se poi Alessandro Bastoni farà quantomeno uno spezzone di gara in Inter-Venezia. Il tutto dipende naturalmente dal punteggio e da come si metterà la partita. Perché se i nerazzurri dovessero riuscire a chiuderla e a gestirla per tempo, potremmo vedere nuovamente in campo Tomás Palacios dopo il debutto di Empoli. Proprio a sinistra, con Yann Bisseck spostato a destra e il cambio per Benjamin Pavard. Al centro, invece, attenzione al rientro di Francesco Acerbi che si darà con ogni probabilità il cambio con Stefan de Vrij a gara in corso.

Fonte: Federico Masini, Tuttosport