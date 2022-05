Bastoni recuperato per Juventus-Inter? Una sensazione – TS

L’Inter, mercoledì, sfiderà la Juventus per la finale di Coppa Italia. I nerazzurri sperano di recuperare Alessandro Bastoni, out da fine aprile per un problema muscolare

CONDIZIONI – Bastoni sarà a disposizione per Juventus-Inter? Secondo quanto riferisce Tuttosport, il difensore, fermo da fine aprile per un problema al soleo, è ancora in dubbio in vista della sfida dell’Olimpico, in programma mercoledì sera. Lo confermano anche le parole di Inzaghi che ieri sera ha riferito che il difensore è tornato al lavorare sul campo solo negli ultimi due giorni. Le sensazioni che arrivano dai medici, però, sono positive. C’è speranza, quindi, per un suo rientro per la finale di Coppa Italia.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini