Bastoni, punti di sutura dopo Inter-Lazio! Ecco il motivo

Bastoni esce da Inter-Lazio di questa sera con dei punti di sutura. Il tutto a seguito di un episodio avvenuto nel corso della partita: ecco di cosa si è trattato.

LO SCONTRO – Per Alessandro Bastoni c’è da registrare un problema fisico – seppur di lieve entità – nel corso della partita Inter-Lazio di stasera in Coppa Italia. Al 68′, sugli sviluppi di una palla inattiva, Bastoni si è scontrato in maniera fortuita con Stefan de Vrij. Un testa contro testa piuttosto duro, con il numero 95 rimasto a terra in area di rigore. L’arbitro Michael Fabbri ha interrotto il gioco e permesso l’intervento dello staff medico dell’Inter, che ha fatto in modo che il difensore potesse tornare in campo (con un turbante) per finire la partita.

Bastoni, punti di sutura applicati dopo Inter-Lazio

L’ESITO – Per Bastoni, al termine di Inter-Lazio, si è resa necessaria l’applicazione di due punti di sutura all’arcata sopracciliare destra. Un problema fisico che, è bene specificarlo, non metterà in discussione la sua presenza per sabato contro il Napoli. Dove invece saranno da valutare, oltre a Marcus Thuram rimasto anche stasera in tribuna, Matteo Darmian (soprattutto) e Davide Frattesi usciti anzitempo per infortunio, rispettivamente al 24′ e 84′.