Bastoni, più no che sì per Udinese-Inter: opzione per sostituirlo

Per Bastoni, dopo gli esami strumentali di stamattina (vedi articolo), appare difficile un recupero per Udinese-Inter. Al posto del difensore c’è un’opzione possibile per domenica.

A FORTE RISCHIO – Il risentimento muscolare che ha tenuto Alessandro Bastoni ieri in panchina a Bologna, ma inutilizzabile, dovrebbe fargli saltare anche Udinese-Inter. La certezza si avrà dai prossimi allenamenti, domani e sabato, quando Simone Inzaghi farà una seduta completa dopo lo scarico di oggi. Visto il tipo di infortunio, oltre a non esserci la necessità (purtroppo) di forzare domenica, appare però difficile che Bastoni possa esserci. Ieri al Dall’Ara e contro la Roma ha giocato Federico Dimarco, protagonista in negativo sul gol dell’1-1 di Marko Arnautovic. Il classe ’97 resta un’opportunità, ma visto anche come gioca l’Udinese sembra più fattibile l’opzione Danilo D’Ambrosio. In questo caso uno fra lui e Milan Skriniar che si sposterebbe sul centro-sinistra. Per Bastoni appare realistico il rientro con l’Empoli fra otto giorni oppure nella finale di Coppa Italia con la Juventus dell’11 maggio.