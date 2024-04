Bastoni out: per Udinese-Inter sostituto deciso in difesa – CdS

Niente da fare per Bastoni, che non ha recuperato dal piccolo infortunio accusato a metà settimana. In Udinese-Inter stasera il difensore non potrà scendere in campo: il Corriere dello Sport dà già per certo il sostituto.

ASSENZA – Alessandro Bastoni non fa parte del gruppo partito da Milano direzione Udine in vista di Udinese-Inter di stasera. Come lui gli altri indisponibili, Juan Guillermo Cuadrado e Stefan de Vrij. Il difensore non ha recuperato dal problema fisico occorso venerdì, un infortunio ai flessori che lo ha frenato. Le condizioni di Bastoni andranno rivalutate in vista del Cagliari, domenica alle 20.45, nella trentaduesima giornata di Serie A.

IL SOSTITUTO – Al posto di Bastoni giocherà Carlos Augusto come braccetto. È questa la scelta di Simone Inzaghi, stando al Corriere dello Sport. Questo anche perché il tecnico non ha intenzione di stravolgere la formazione, ora che l’Inter gioca solo una volta a settimana. Le rotazioni più nette, per dare spazio a chi ha avuto meno minutaggio in stagione, arriveranno quando ci sarà l’aritmetica del titolo. Carlos Augusto ha più volte ricoperto il ruolo di terzo di difesa, al posto di Bastoni, e anche oggi sarà riproposto in quella posizione dove ha dato assolute garanzie.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia