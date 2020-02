Bastoni out, l’influenza condiziona le scelte di Conte...

Bastoni out, l’influenza condiziona le scelte di Conte in Lazio-Inter? – Sky

Tra pochi minuti inizierà Lazio-Inter. Big match di questa giornata di Serie A. Tra i nerazzurri mancherà dal primo minuto Bastoni che era dato in vantaggio nel corso di questa settimana

STOP – Secondo quanto riportato da Andrea Paventi di “Sky Sport” ad aver condizionato le scelte di Antonio Conte in difesa (QUI la formazione ufficiale) potrebbe essere stata l’influenza di Alessandro Bastoni questa settimana. Dal primo minuto infatti giocherà Diego Godin anche per la sua esperienza in partite così importanti.