Bastoni, novità prima di Milan-Inter! La gestione a poche ore dal derby – CdS

Bastoni è uno dei principali dubbi di formazione per il derby Milan-Inter. A poche ore dal calcio d’inizio delle 18 il Corriere dello Sport aggiorna sulle condizioni del difensore classe ’99.

LA SPERANZA – Ieri Simone Inzaghi in conferenza stampa (vedi articolo) ha detto che avrebbe valutato Alessandro Bastoni. Le indicazioni dal penultimo allenamento prima del derby Milan-Inter sono per fortuna positive. Il Corriere dello Sport fa sapere che il difensore appare recuperato. Il quotidiano romano mantiene ancora un minimo di incertezza, ma dovrebbe farcela e partire sul centro-sinistra nella difesa a tre. Bastoni aveva saltato Inter-Cremonese di martedì per una leggera forma influenzale, ora superata.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno