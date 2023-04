Bastoni non al meglio, ma ci sarà. Inzaghi valuta il sostituto – CdS

Alessandro Bastoni a differenza di Federico Dimarco contro la Fiorentina ci sarà, ma come ribadito dal Corriere dello Sport non è ancora al meglio della condizione considerati gli unici due allenamenti effettuati fin qui.

IN DIFESA – Alessandro Bastoni contro la Fiorentina ci sarà, e sarà anche uno dei dubbi di Simone Inzaghi. Il difensore italiano fin qui ha effettuato solo due allenamenti, proprio come Robin Gosens. Tra difesa e corsie laterali, però, è davvero emergenza, perché Inzaghi avrà pure poche opportunità per cambiare durante la partita. Insomma, potrebbe essere un rischio schierare due elementi non al meglio, per di più sullo stesso lato. Se Bastoni dovesse restare fuori, Francesco Acerbi verrebbe dirottato nuovamente a sinistra, con Stefan De Vrij al centro.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno