Bastoni non al meglio, Inzaghi conferma in conferenza stampa

Alessandro Bastoni non al meglio, Simone Inzaghi in conferenza stampa (QUI il testuale) conferma la situazione legata al difensore dell’Inter.

L’ANNUNCIO – Simone Inzaghi in conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Inter parla delle condizioni di Alessandro Bastoni (vedi articolo), non al meglio a causa della febbre: «Domani senza Romelu Lukaku, senza Danilo D’Ambrosio, e con Alessandro Bastoni da valutare perché stanotte aveva la febbre e oggi non si è potuto allenare quindi valuterò questa sera se portarlo o meno per la sfida di domani».