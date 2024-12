Bastoni il jolly di Inzaghi: la difesa di Inter-Como si ridisegna così

Per Inter-Como, Simone Inzaghi è costretto a ridisegnare totalmente la sua difesa. Nuovo ruolo per Alessandro Bastoni, ‘costretto’ a scalare al centro. Ma ora la coperta è veramente fin troppo corta.

COPERTA CORTA – Dopo i problemi che hanno portato agli stop di Francesco Acerbi e Benjamin Pavard, in vista di Inter-Como si ferma anche Stefan de Vrij. Problema per l’olandese che non potrà essere presente al centro della difesa nella sfida di domani sera a San Siro. Costringendo di fatto Simone Inzaghi a trovare altre alternative e ridisegnare la sua difesa, per cercare di fronteggiare un vero e proprio allarme a livello numerico per la sua retroguardia. E il grande protagonista diventa Alessandro Bastoni: sarà infatti lui a scalare al centro, grazie all’apporto di Carlos Augusto sulla sinistra.

Alessandro Bastoni il jolly difensivo di Simone Inzaghi: per Inter-Como difesa ridisegnata

SCHIERAMENTO – Il problema di dover fare affidamento ancora una volta a Carlos Augusto da titolare è che, per Inter-Como, saranno le alternative a mancare. Per questo sulla fascia destra agirà Denzel Dumfries, con Matteo Darmian che dovrà, di fatto, essere pronto per tre ruoli: sulla fascia destra come ricambio dell’olandese, sulla zona destra della difesa come ricambio di Yann Bisseck e sulla fascia sinistra come ricambio di Federico Dimarco. Il tutto, però, se sarà disponibile, dal momento che anche lui è alle prese con qualche problema fisico. Un vero problema, con Simone Inzaghi che potrebbe anche dover fare affidamento su Tomás Palacios per cercare di avere più alternative sulla zona sinistra del campo. Un problema che, però, dovrà essere affrontato – e possibilmente risolto- nel calciomercato di gennaio.