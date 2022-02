Bastoni, Inzaghi può sorridere: recuperato per la sfida contro il Liverpool! – SM

Bastoni recuperato in vista della sfida contro il Liverpool, questa è la notizia più importante di oggi, riportata in questi minuti da Sportmediaset. Simone Inzaghi ritrova dunque una pedina in più in difesa.

RECUPERO – Bastoni recuperato in vista dell’ottavo di finale di UEFA Champions League contro il Liverpool. Ottima notizia per Simone Inzaghi che potrà contare sul giovane difensore italiano dopo che oggi si è allenato in parte con i compagni dopo la distorsione rimediata in Coppa Italia contro la Roma la scorsa settimana. La risposta definitiva arriverà nella rifinitura di domani.

Fonte: Sportmediaset