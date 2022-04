Bastoni, Inzaghi incrocia le dita ma rassicura tutti. Ora Milan e Roma

Bastoni è stato sostituito nel corso di una partita per un problema di natura muscolare (vedi articolo), da capire però la sua entità. Mister Simone Inzaghi nel post-partita, però, ha rassicurato tutti.

LE CONDIZIONI – Alessandro Bastoni a otto minuti dalla fine contro lo Spezia è stato sostituito dall’Inter per un piccolo problema muscolare. Di questi tempi non si può vivere tranquilli con gli infortuni, ecco perché Simone Inzaghi per evitare ogni problema, ha sostituito il giovane italiano. Il tecnico nerazzurro, però, ieri dopo la partita ha rassicurato tutti riguardo e condizioni di Bastoni: «Stefan de Vrij mi ha rassicurato, martedì c’è un’altra partita, Bastoni sono solo crampi». Inzaghi adesso penserà alle prossime due sfide, importanti per il resto della stagione, contro Milan (Coppa Italia) e Roma in campionato, ma senza prendersi alcun rischio.