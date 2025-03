Bastoni e l’Inter ibrida: ecco i movimenti tattici col Feyenoord – CdS

Bastoni sarà l’ago della bilancia di un’Inter ibrida e camaleontica. Contro il Feyenoord c’è da superare una gravosa emergenza. Ecco con quali movimenti.

IBRIDA – Al de Kuip servirà un’Inter ibrida, camaleontica, capace di adattarsi alle situazioni di emergenza. E stasera ce ne saranno, soprattutto perché la catena di sinistra sarà praticamente inedita con Alessandro Bastoni quinto e Francesco Acerbi braccetto. Dall’altra parte, Benjamin Pavard coprirà le spalle a Denzel Dumfries. Oggi col Feyenoord, Simone Inzaghi sarà costretto a reinventare la sua Inter, viste le tante assenze sugli esterni con ben quattro giocatori indisponibili: Dimarco, Carlos Augusto, Matteo Darmian e Nicola Zalewski. Appunto, Bastoni farà il Dimarco anche se con dei movimenti tattici prettamente diversi.

Inter, col Feyenoord serve adattarsi: Bastoni l’ago della bilancia

CAMBI TATTICI – Infatti l’Inter a Rotterdam si disporrà a tre, come sempre, ma difenderà a quattro. quindi Bastoni è pronto a scalare quando il Feyenoord avrà la palla. Dumfries, che alla vigilia si paventava un suo dislocamento a sinistra, rimarrà nella sua comfort zone a macinare chilometri e ad impensierire il rivale spagnolo Hugo Bueno (clicca qui per le probabili formazioni). Nel corso della partita, dal 3-5-2 si potrebbe passare al 4-4-2, soprattutto nella ripresa, quando Inzaghi farà le sue prime sostituzioni. D’altronde Mkhitaryan, nato come esterno, potrebbe entrare per sostituire Zielinski oppure lo stesso Frattesi.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno