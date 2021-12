Bastoni indisponibile per Inter-Spezia: spiegato il motivo dell’assenza

Non ci sarà Bastoni per Inter-Spezia oggi alle ore 18.30. Dopo l’anticipazione di pochi minuti fa (vedi articolo) arriva anche la conferma ufficiale con il motivo. A breve le formazioni della partita.

NIENTE DA FARE – Alessandro Bastoni non sarà a disposizione di Simone Inzaghi per Inter-Spezia alle ore 18.30. La società fa sapere che il difensore ha una gastroenterite, che lo ha colpito nella notte, e non potrà essere né in campo né in panchina. Un problema in più visto che già mancano Stefan de Vrij e Andrea Ranocchia oltre a Matteo Darmian. In arrivo le formazioni ufficiali, per Bastoni comunque la speranza è che torni sabato (ore 18) con la Roma.