Bastoni in dubbio per Juventus-Inter! Condizione fisica da valutare – SM

Alessandro Bastoni, secondo quanto riportato dal collega Marco Barzaghi di Sportmediaset, è in dubbio per la sfida di domenica sera tra Juventus e Inter. Il difensore sarà valutato nelle prossime ore dallo staff.

IN DUBBIO – Nuovo dubbio di formazione per Simone Inzaghi in vista di Juventus-Inter in programma domenica 6 novembre alle 20:45. Secondo quanto riportato da Marco Barzaghi, Alessandro Bastoni sarà in dubbio per la sfida perché febbricitante. Le sue condizioni saranno valutate meglio nelle prossime ore. Ne sapremo sicuramente di più nel corso della conferenza stampa di mister Inzaghi che Inter-News.it seguirà dalle 15:15.