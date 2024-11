Bastoni in dubbio contro l’Arsenal (e Napoli?). Fasciatura al polpaccio

A poche ore dal match di Champions League tra Inter e Arsenal, Simone Inzaghi in conferenza stampa ha espresso dubbi sulla partecipazione del difensore Alessandro Bastoni.

L’ANNUNCIO – Simone Inzaghi durante la conferenza stampa odierna, ha confermato la presenza di Alessandro Bastoni durante l’allenamento mattutino, prendendo parte però solo a una parte del lavoro: «Se Bastoni è al 100%, con l’Arsenal gioca. Oggi non era al 100%, anche se è un ragazzo di grande disponibilità. Era un po’ affaticato, ma mi ha detto che ci sarebbe e devo valutare. A Empoli era riuscito a spendere il giusto, domenica è uscito coi crampi. Oggi ha fatto un allenamento leggero, stasera valuteremo i dati e decideremo se sarà in grado di partire contro l’Arsenal». Durante l’allenamento, infatti, il difensore italiano ha lavorato con una vistosa fasciatura al polpaccio dopo il problema accusato contro il Venezia. Questa incertezza sulla disponibilità di Bastoni è un punto di attenzione importante per l’Inter, che affronta una delle sfide più rilevanti di questa stagione.

Bastoni da valutare contro Arsenal e Napoli

DA MONITORARE – Le condizioni del difensore, che è uscito affaticato nell’ultima gara di campionato contro il Venezia, sono monitorate con attenzione per decidere se potrà essere disponibile per lo scontro di domani. Se Bastoni non dovesse essere in grado di partire titolare, Inzaghi potrebbe scegliere di inserire Yann Bisseck a sinistra, considerata ancora la condizione non ottimale di Francesco Acerbi e l’assenza di Carlos Augusto. La decisione finale sarà presa nelle prossime ore, ma il dubbio resta, e la scelta su Bastoni potrebbe influenzare l’assetto e la strategia difensiva dell’Inter contro l’Arsenal. Nel nuovo format della Champions League, in cui le squadre competono in una classifica unica senza i consueti gironi, ogni partita diventa cruciale per ottenere un buon piazzamento. Intanto, i tifosi sperano di vedere in campo il difensore almeno per la prossima sfida di campionato contro il Napoli.