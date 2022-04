Bastoni di nuovo in panchina? Il ballottaggio è apertissimo – CdS

L’Inter ieri ha lasciato Milano per trasferirsi a Spezia dove stasera affronterà i bianconeri di Thiago Motta. I nerazzurri hanno bisogno dei tre punti per continuare a inseguire il sogno scudetto e per farlo Inzaghi dovrà affidarsi alla miglior formazione. In difesa, nuova panchina per Alessandro Bastoni?

BALLOTTAGGIO – L’Inter come detto ha preparato al meglio la trasferta insidiosa di Spezia contro la squadra di Thiago Motta. I nerazzurri hanno il destino tra le proprie mani per vincere lo scudetto e il tecnico Inzaghi dovrà essere bravo in due cose: mandare in campo la miglior formazione e gestire le forze. Stasera, come scrive il Corriere dello Sport, potrebbe essere ancora una volta Federico Dimarco dal primo minuto in difesa. Il numero 32 a fatto molto bene contro il Verona dimostrandosi un jolly importante (vedi articolo) e, vista anche la diffida di Bastoni (alla prossima c’è la Roma) e anche il Milan in Coppa Italia, la scelta potrebbe ricadere su Dimarco titolare. Questo ballottaggio è apertissimo e solo all’ultimo si capirà chi scenderà in campo.

Fonte: Corriere dello Sport – Adriano Ancona