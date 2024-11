Bastoni a terra dopo un contrasto con Oristanio: apprensione in Inter-Venezia

Durante il match tra Inter e Venezia, un momento di apprensione ha coinvolto il difensore nerazzurro Alessandro Bastoni. Al 70′, dopo un contrasto con Oristanio, si è accasciato a terra per un problema fisico.

SOSTITUZIONE – Alessandro Bastoni è rimasto a terra dopo un contrasto con l’attaccante del Venezia Gaetano Oristanio. Il difensore si è accasciato a terra, manifestando evidenti segni di disagio. Il giocatore ha mantenuto la gamba destra dritta e si è toccato il polpaccio, lasciando pensare a crampi, un fastidio comune dovuto a sforzi intensi e prolungati. Nonostante l’allarme iniziale, l’infortunio sembra essere lieve e non desta al momento particolari preoccupazioni. Subito dopo essersi accasciato, Bastoni ha fatto cenno alla panchina, segnalando la necessità di un cambio. Lo staff tecnico dell’Inter ha reagito prontamente, e l’allenatore Simone Inzaghi ha deciso di sostituire il difensore con Yann Bisseck, dando così al giovane tedesco la possibilità di entrare in campo e di fornire solidità alla linea difensiva nei minuti finali della partita.

Bastoni sostituito dopo il problema in Inter-Venezia

DA MONITORARE – La situazione verrà monitorata dallo staff medico dell’Inter nelle prossime ore, e il giocatore sarà sottoposto a esami per confermare l’assenza di lesioni più gravi. In base alle prime osservazioni, sembra trattarsi di un problema muscolare transitorio che non dovrebbe compromettere la presenza di Bastoni nelle prossime partite. La sua uscita dal campo è stata dunque precauzionale, con l’intento di evitare che il fastidio si trasformi in un problema più serio. Questo episodio rappresenta un ulteriore campanello d’allarme per Inzaghi, che già deve fare i conti con un calendario fitto di impegni tra Serie A e competizioni europee. Bastoni, considerato uno dei pilastri della difesa nerazzurra per la sua abilità tattica e la sua visione di gioco, è una risorsa cruciale per l’Inter. Eventuali assenze potrebbero costringere l’allenatore a modificare l’assetto difensivo