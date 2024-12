Bastoni, le condizioni dopo Inter-Parma con due trasferte in vista

Alessandro Bastoni è uscito nel finale di Inter-Parma, lasciando spazio a Matteo Darmian con lo spostamento di Yann Bisseck a sinistra. Per il difensore un leggero fastidio al flessore della coscia destra: le sue condizioni in vista delle prossime trasferte

PROBLEMA MUSCOLARE – Un altro fastidio muscolare colpisce uno dei giocatori dell’Inter. In questo caso Alessandro Bastoni, uscito con un leggero problema al flessore della coscia destra durante la partita contro il Parma. Nulla di particolarmente preoccupante da quanto trapela poche ore dopo il fischio finale della gara vinta 3-1 a San Siro. Ma che fa suonare ancora una volta l’allarme in una stagione che ha già visto una lunga fila di giocatori con problemi simili in stagione. Specialmente in difesa, dove manca già l’infortunato Benjamin Pavard e Francesco Acerbi è ancora in ripresa dopo l’ultimo problema rimediato nella partita contro il Verona.

Alessandro Bastoni, le condizioni in vista delle prossime trasferte per l’Inter

CONDIZIONI – Avere un Alessandro Bastoni al 100% della forma sarebbe fondamentale per i prossimi due impegni. Due trasferte impegnative. La prima martedì contro il Bayer Leverkusen. La seconda sul campo della Lazio il lunedì successivo. Partite difficili, nelle quali l’apporto del nazionale italiano sarebbe sicuramente fondamentale. Conoscendo però la prudenza di Simone Inzaghi e del suo staff, nonché le tempistiche delle due gare, difficilmente Bastoni sarà presente per la partita di UEFA Champions League in programma martedì alla BayArena. Più probabile che, una volta accertato il suo problema e i relativi tempi di recupero, resti a riposo in vista della gara allo stadio Olimpico contro la Lazio di Baroni.