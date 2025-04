Bastoni come Mkhitaryan, ammonito! Era diffidato e salterà la prossima

Doppia tegola per Simone Inzaghi in vista della 34ª giornata di Serie A. Dopo l’ammonizione di Henrikh Mkhitaryan nel primo tempo contro il Bologna, al 60’ è arrivata anche quella per Alessandro Bastoni, anch’egli diffidato.

ALTRA ASSENZA – Proprio come Henrikh Mkhitaryan nel primo tempo, il difensore centrale nerazzurro era diffidato ed è stato ammonito, sarà dunque squalificato e non prenderà parte al big match contro la Roma, in programma tra due turni a San Siro. Una perdita importante per l’Inter, che dovrà fare a meno del suo pilastro mancino della difesa in una delle gare più delicate della corsa Scudetto. Con l’assenza del numero 95, Inzaghi potrebbe affidarsi a Carlos Augusto arretrato nel terzetto difensivo, oppure lanciare dal primo minuto Stefan De Vrij o Yann Bisseck, a seconda della condizione fisica e delle rotazioni previste. Prima però c’è da conquistare i tre punti in casa del Bologna.