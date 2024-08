Bastoni e Calhanoglu, cambi in Inter-Atalanta per infortunio: le condizioni

Le sostituzioni di Bastoni e Calhanoglu nel corso di Inter-Atalanta sono arrivate per problemi fisici. Ecco le prime indicazioni sui due giocatori usciti nel secondo tempo.

LO STOP – Alessandro Bastoni è uscito al 60′ di Inter-Atalanta, nel primo slot di cambi, per Carlos Augusto. Con lui anche Hakan Calhanoglu, sostituito da Kristjan Asllani. Quest’ultimo si stava scaldando già da metà primo tempo. Adesso che è finita la partita, con la gloriosa vittoria per 4-0 al Meazza, viene fuori che le scelte di Simone Inzaghi sono arrivate per problemi fisici.

Bastoni e Calhanoglu fuori anzitempo da Inter-Atalanta: le condizioni

IL MOTIVO – Alessandro Bastoni e Hakan Calhanoglu sono stati sostituiti nel secondo tempo di Inter-Atalanta a causa di due affaticamenti muscolari. Per il difensore italiano affaticamento al soleo della gamba destra. Per il centrocampista turco affaticamento ai rotatori dell’anca sinistra. Condizioni da rivalutare nei prossimi giorni, ma soprattutto bisogna capire se i due andranno in nazionale. Bastoni è già stato inserito da Luciano Spalletti nei convocati dell’Italia per le due partite di UEFA Nations League, con la lista uscita nel tardo pomeriggio. La prossima partita dell’Inter sarà in casa del Monza fra due settimane, mercoledì 4 settembre uscirà data e orario.