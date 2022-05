Bastoni anticipa i tempi di recupero? Una novità prima di Inter-Empoli – CdS

Bastoni continua a lavorare a parte sperando di poter anticipare i tempi ed essere comunque in forma per la finale di Coppa Italia contro la Juventus. Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport, c’è già una novità già per Inter-Empoli.

VERSO IL RECUPERO – Alessandro Bastoni, già assente contro Bologna e Udinese, continua ad allenarsi a parte per un risentimento al soleo, e provare a tornare quanto prima a disposizione di Simone Inzaghi. Anche ieri ad Appiano Gentile solo piscina e cyclette per lui, ma fortunatamente si tratta di una lesione davvero minima per lui. Le sue condizioni continueranno ad essere monitorate costantemente, ma già contro l’Empoli potrebbe essere convocato.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno

