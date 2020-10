Bastoni ancora in stand-by, Inter attende. Tutti negativi i nazionali – SM

Alessandro Bastoni

Bastoni per il momento non sa se domani potrà (almeno) sedersi in panchina, rientrando completamente in gruppo. Come riportato da “Sport Mediaset”, Conte avrà a disposizione tutti i nazionali, risultati negativi all’ultimo giro di tamponi

PUNTO INTERROGATIVO – L’Inter ancora non ha chiarito l’incognita Alessandro Bastoni, che teoricamente ha terminato il periodo di quarantena (ridotta) prevista dal protocollo. In caso di esito negativo del tampone, il centrale difensivo italiano potrà essere convocato da Antonio Conte già per il derby di domani sera. La decisione probabilmente verrà ufficializzata nelle prossime ore. Magari prima di divulgare la lista dei convocati per Inter-Milan. La buona notizia è che sono tutti negativi i tamponi effettuati dai nazionali appena rientrati ad Appiano Gentile e infatti impegnati nella seduta di allenamento odierna (vedi articolo). L’Inter si prepara a sfidare il Milan con il dubbio Bastoni… e formazione (vedi aggiornamento).