Bastoni altera i piani di Inzaghi: la probabile formazione in Udinese-Inter

Bastoni non fa un regalo a Inzaghi, che quasi sicuramente dovrà cambiare i suoi piani sulla probabile formazione prevista per Udinese-Inter. Modifica in difesa e dubbi in altri reparti, anche se l’impressione è che – per l’ennesima volta – verrano evitati esperimenti “rischiosi”

PROBABILE FORMAZIONE – Il 48° compleanno di Simone Inzaghi non prevede regali dall’infermeria. Anzi, solo una sorpresa diversamente gradita. La nota dolente dell’Inter si chiama Alessandro Bastoni, che rischia di saltare la trasferta di Udine per un affaticamento. Difficile ma ancora possibile la convocazione, improbabile l’utilizzo dal 1′ da parte di Inzaghi. Al posto di Bastoni è pronto Carlos Augusto, ormai recuperato. Per l’ennesima volta la formazione-tipo dell’Inter dovrà attendere. In Udinese-Inter di Serie A non sono previste altre modifiche, sebbene tenga banco il solito ballottaggio sulla fascia destra. Per il momento Matteo Darmian è favorito su Denzel Dumfries ma la situazione potrebbe cambiare nel weekend. In attacco poche chance per il grande ex Alexis Sanchez, destinato alla solita panchina. Di seguito la probabile formazione di Inzaghi per Udinese-Inter di Serie A, in attesa di aggiornamenti da Appiano Gentile (CO).

Udinese-Inter: la probabile formazione di Inzaghi

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard, 15 Acerbi, 30 Carlos Augusto; 36 Darmian, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 F. Dimarco; 9 M. Thuram, 10 Lautaro Martinez ©.