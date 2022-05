Bastoni, all’Inter filtra ottimismo. Senza di lui la difesa perde colpi – CdS

Bastoni anche ieri ha lavorato a parte, ma le sue condizioni secondo il Corriere dello Sport continuano ad essere in miglioramento. Senza di lui la difesa ha perso qualche colpo, i numeri parlano chiaro.

INZAGHI SPERA – Alessandro Bastoni dopo lo stop di Bologna, oggi dovrebbe tornare finalmente ad allenarsi con il resto del gruppo. Di fatto lo snodo decisivo, perché per una maglia da titolare contro la Juventus in Coppa Italia avrà bisogno almeno di un paio di allenamenti, ecco perché il ritorno in gruppo oggi sarà fondamentale per capire e ci sarà o meno. Simone Inzaghi dal canto suo si augura nel recupero del ragazzo, anche perché la difesa ultimamente ha perso qualche colpo. Nelle ultime tre gare, sono stati ben cinque i gol incassati. Qualcosa è evidentemente cambiato, probabilmente più sul piano mentale, che nei meccanismi difensivi. Le reti subite, difatti, sono state provocate da errori individuali.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno

Per leggere la notizia completa, acquista il “Corriere dello Sport” in edicola, visita il sito web oppure abbonati all’edizione cartacea/digitale.