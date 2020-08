Barzaghi: “Siviglia-Inter: un solo dubbio per Lopetegui! Sanchez pronto”

Poche ore al calcio d’inizio di Siviglia-Inter, finale di Europa League in programma questa sera a Colonia. Matteo Barzaghi, inviato di “Sky Sport”, ha fatto il punto sulle scelte di formazione di Antonio Conte e Julen Lopetegui

ALTA TENSIONE – Siviglia-Inter è la gara più importante della stagione. Le due formazioni si giocano tantissimo e daranno tutto per arrivare al trofeo. Le scelte di formazione sono presto fatte, secondo Matteo Barzaghi: «L’unico dubbio di Julen Lopetegui, riguarda Lucas Ocampos, ma i media spagnoli sono convinti che verrà schierato dall’inizio senza problemi. Per l’Inter ecco la solita formazione, con Danilo D’Ambrosio che garantisce copertura a destra e Roberto Gagliardini in mezzo. Alexis Sanchez? Ieri si è allenato in campo ed è pronto, qualora ce ne fosse bisogno. Il Siviglia dovrebbe giocare col solito 4-3-3: sarà l’ultima partita con questo club per Ever Banega».