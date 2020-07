Barzaghi: “Sanchez uomo piÃ¹ in forma! Inter, unico obiettivo stasera”

Barzaghi: “Sanchez uomo più in forma! Inter, unico obiettivo stasera”

Ad un’ora dal fischio d’inizio di Inter-SPAL (stasera alle 21.45), Matteo Barzaghi commenta le scelte di Antonio Conte a “Sky Sport”. Tornano titolari Eriksen e Skriniar, mentre davanti trova posto ancora Sanchez. Per i nerazzurri un’occasione sensazionale di superare l’Atalanta e portarsi al secondo posto in classifica.

AMBIZIONE – L’Inter non può permettersi di sbagliare contro la SPAL. Per confermare l’inversione del trend traballante delle scorse settimane, e per tornare a respirare profumi più dolci. Battere la SPAL significherebbe posizionarsi al secondo posto, ma non solo. Uscire da Ferrara con 3 punti porterebbe automaticamente l’Inter a -6 dalla Juventus capolista. Un’occasione troppo ghiotta, che Antonio Conte non vuole compromettere. Nelle ultime occasioni i nerazzurri hanno lasciato per strada tanti, troppi punti. Contro gli uomini di Luigi Di Biagio l’unico risultato accettato sarà la vittoria. Quindi nessuno spazio per esperimenti o ventilate acredini nella formazione dei nerazzurri. Unico turnover concesso è quello ad Ashley Young, mattatore anche nella sfida contro il Torino di lunedì scorso. Al suo posto tornerà titolare Cristiano Biraghi. Davanti si conferma titolare Alexis Sanchez, con Romelu Lukaku ancora fermo ai box. Dietro al cileno e a Lautaro Martinez, torna Christian Eriksen dal 1′. In difesa, Milan Skriniar torna ad occupare il suo posto sul centro-destra. Questo il commento di Matteo Barzaghi alle scelte di Conte: «Lukaku è rimasto a Milano a lavorare, quindi spazio ancora per Alexis Sanchez, l’uomo più in forma dell’Inter. Assieme a Lautaro Martinez dovrà fare il possibile per portare l’Inter a -6 dalla Juventus».