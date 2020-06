Barzaghi (Sky): “Parma-Inter, Brozovic a oggi no. Dubbio dietro, Hakimi…”

Parma-Inter si giocherà domenica alle ore 21.45 e potrebbe non esserci Brozovic. Il centrocampista croato anche oggi non si è allenato e, come riporta Matteo Barzaghi collegato da Appiano Gentile per Sky Sport 24, è difficile che recuperi in tempo. Un dubbio in difesa, mentre per Hakimi ci sono conferme (vedi articolo).

DAL CAMPO AL MERCATO – Matteo Barzaghi dà le ultime in vista di Parma-Inter: «Le notizie sono che Marcelo Brozovic oggi non giocherebbe, se fosse oggi la partita, perché non si è ancora allenato la squadra. Domani è l’unico giorno in cui potrà farlo: difficile vederlo in campo, al massimo Antonio Conte potrebbe portarselo in panchina. Al momento non lo considero un fattore, oggi ha fatto allenamento differenziato. Potrebbe esserlo per esempio Diego Godin, che potrebbe portare un po’ di personalità in campo. C’è da capire anche lì: la difesa, senza Milan Skriniar, avrà protagonista Godin o Danilo D’Ambrosio con obbligati Stefan de Vrij e Alessandro Bastoni. Non avrà Skriniar, non avrà Brozovic e non avrà Conte in panchina. Da capire Lautaro Martinez in attacco, se sarà al 100%. Confermato: Inter interessatissima ad Achraf Hakimi. La società in questo momento non può commentare, perché il mercato non è ancora cominciato, ma riportiamo la notizia».