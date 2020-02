Barzaghi: “Ludogorets-Inter test per Eriksen. Assenza pesante per Vrba”

Matteo Barzaghi, inviato di “Sky Sport, sottolinea l’importanza della sfida Ludogorets-Inter, andata dei sedicesimi di Europa League, nell’ottica dell’inserimento di Eriksen. L’Inter è alle prese con diverse assenze, ma anche la formazione di Pavel Vrba deve fare i conti con due perdite pesanti

VINCERE – Una trasferta lunghissima, nel mezzo di una settimana complicata dopo la sconfitta dell’Olimpico. Tutti buoni motivi per archiviare la qualificazione già in questa gara d’andata. Ludogorets-Inter è match importante per evitare spiacevoli complicazioni nel ritorno di San Siro. In più, Antonio Conte avrà la possibilità di vedere all’opera chi ha giocato meno: «Non soltanto i nerazzurri saranno alle prese con le defezioni – sottolinea Matteo Barzaghi – ma anche il Ludogorets di Pavel Vrba. Mancherà il pericolo numero uno Claudiu Keseru. Già 16 gol in stagione e un passato al Milan. Non sarà neanche in panchina questa sera. Punterà ad esserci al ritorno a San Siro. Out anche il difensore Moti (che ha parlato così nella giornata di ieri). Sponda Inter, sarà interessante capire come si muoverà Christian Eriksen. Out Romelu Lukaku: non riposava da Barcellona-Inter. Proprio come al Camp Nou, il tandem offensivo sarà composto da Alexis Sanchez e Lautaro Martinez».