Barzaghi: “Juventus-Inter, Conte ha già deciso. Vigilia surreale”

Matteo Barzaghi, inviato di “Sky Sport”, ha fatto il punto della situazione in casa nerazzurra alla vigilia di Juventus-Inter. Antonio Conte ha praticamente sciolto le riserve sull’undici titolare, ma resta il dubbio Eriksen. Atmosfera surreale ad Appiano Gentile

ATMOSFERA STRANA – È già partito il conto alla rovescia per Juventus-Inter. Il derby d’Italia, in programma a porte chiuse, si presenta come un match spartiacque per il destino delle due formazioni. Le scelte di Maurizio Sarri sono sul tavolo (QUI le ultime in casa bianconera), ma anche Antonio Conte ha praticamente sciolto le ultime riserve. Il punto con Matteo Barzaghi da Appiano Gentile: «La formazione dell’Inter è quasi fatta. Solito 3-5-2 con Alessandro Bastoni in vantaggio su Diego Godin, Antonio Candreva dovrebbe vincere il ballottaggio con Danilo D’Ambrosio sull’esterno. La mediana sarà composta da Marcelo Brozovic, Nicolò Barella e Matias Vecino. Christian Eriksen destinato invece alla panchina. È una vigilia molto strana, con Appiano Gentile mai così deserto. Alcuni tifosi organizzati, circa 200, sono venuti a salutare la squadra in partenza per Torino. L’Inter si prepara ad un derby d’Italia surreale».