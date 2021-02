Barzaghi: Â«Inter, riposo necessario. Da domani in campo verso il derbyÂ»

Barzaghi: «Inter, riposo necessario. Da domani in campo verso il derby»

Matteo Barzaghi, inviato di “Sky Sport” ad Appiano Gentile, ha parlato della situazione attuale in casa Inter. Oggi riposo dagli allenamenti, da domani parte la preparazione in vista del derby.

RIPOSO NECESSARIO – Matteo Barzaghi, inviato di “Sky Sport” ad Appiano Gentile, ha analizzato in questo modo la situazione in casa Inter. Riposo oggi, da domani parte la preparazione in vista del derby contro il Milan: «Quello di non giocare in questi giorni è un vantaggio, l’Inter ha disputato tante partite ravvicinate tra campionato e Coppa Italia e ha bisogno di riposarsi come fatto oggi. Il dubbio è tra Eriksen e Vidal, con il cileno che potrebbe aggregarsi in gruppo da domani. Capiremo nei prossimi giorni se Conte punterà sul danese che sta facendo bene o sulla carica di Vidal».