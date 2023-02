Barzaghi: «Inter-Porto, Dzeko avanti ma Lukaku tenta sorpasso! Inzaghi…»

L’Inter si appresta ad affrontare il Porto nell’andata degli ottavi di Champions League (vedi ultime). Inzaghi si gode il ritorno al gol di Lukaku e riflette su chi schierare in attacco tra il belga e Dzeko al fianco di Lautaro Martinez. Ecco quanto rivelato da Matteo Barzaghi su Sky Sport

DUBBIO – L’Inter di Simone Inzaghi mercoledì a San Siro affronterà il Porto di Sergio Conceicao. Il tecnico interista si trova a riflettere sul partner di Lautaro Martinez in attacco: «Inzaghi si gode il ritorno al gol di Lukaku e ora c’è il dubbio su chi schierare in attacco contro il Porto. Di sicuro Lautaro Martinez mentre per l’altra maglia Dzeko è in vantaggio in virtù di quanto fatto in stagione, Lukaku però è andato meglio contro l’Udinese rispetto al bosniaco dunque prova il sorpasso. Inzaghi ci penserà fino all’ultimo». Così Matteo Barzaghi.