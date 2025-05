Barzaghi: «Inter, un’ora di allenamento! L’undici titolare di Inzaghi»

Simone Inzaghi questa mattina ad Appiano Gentile ha fatto la rifinitura per i suoi giocatori ed ha provato l’undici titolare per Inter-Barcellona. Matteo Barzaghi spiega le scelte su Sky Sport.

GIORNO DELLA PARTITA – Pochissime ore ci dividono dalla partita dell’anno per i nerazzurri. La tensione cresce, le scelte diventano quasi definitive. Matteo Barzaghi le spiega su Sky Sport: «L’Inter ha svolto poco più di un’ora di allenamento questa mattina. Inzaghi ha provato il suo undici per Inter-Barcellona. Partono Sommer, Bisseck, Acerbi e Bastoni. A centrocampo Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan e Dimarco. Il compito più difficile sarà limitare Yamal e allo stesso tempo offendere e essere pericolosi dall’altra parte. Davanti giocheranno Thuram e Lautaro Martinez. Il capitano stringe i denti, è uscito settimana scorsa per una elongazione senza lesioni. Riposo, la prova nella vigilia e oggi la rifinitura. Lautaro dovrà accorciare, fare tutto, aiutare i compagni, una partita così non se la perderebbe mai. Inzaghi si vuole giocare le carte migliori dall’inizio, non tiene il numero 10 come sostituto a gara in corso. Sarà fondamentale dopo Taremi, perché la staffetta è chiara e il Toro non avrà i 90 minuti sulle gambe. C’è l’incognita supplementari, saranno importantissimi i calci piazzati e anche i rigori»

Inter-Barcellona, la probabile formazione di Inzaghi

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.